Nous entreprenons tous les aspects d'architecture, d'architecture d'intérieur et de conception pour des projets commerciaux, institutionnels et résidentiels. Le conseil inclut l'analyse du site, du cahier des charges et la faisabilité, ainsi que le développement, les prescriptions techniques, la gestion du chantier jusqu'à sa livraison. Notre souci est d'apporter un ensemble cohérent autour du cadre de vie des occupants d'un espace. La fonction et l'ergonomie restent aussi une priorité, résultat d'une réflexion aboutie sur les besoins et l'usage des lieux pour les utilisateurs concernés.