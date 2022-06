FABRIQUES Architectures Paysages est une agence d'architecture, d'urbanisme et de paysagisme. Elle est dirigiée par deux frères, fils d'agriculteurs, et qui ont décidé d'investir le champ de l'espace rural comme domaine de prédilection. Secondé par de jeunes architectes et une architecte italienne spécialisée dans l'aménagement intérieur, l'agence sait accorder toutes les échelles dans ses projets, du cadre large et paysager au détail singulier.