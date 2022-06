L'agence d'architecture Christian Larroque est installée depuis 1990 à Bordeaux.

La complémentarité et la complicité des deux architectes, ils décident en 2012 de s'associer pour fonder une SARL.

L'agence répond à des questions d'urbanisme à l'échelle de communes et conçoit des projets, neufs ou réhabilités de tout ordre, de maisons individuelles, d'écoles, de maisons de retraites ou d'hôtel de haute catégorie.

Une identité architecturale propre à l'agence s'est forgée au fil du temps, mêlant volumes épurés et des structures légères en ossature métallique et bois principalement. Penser et construire une architecture pérenne inscrite dans un lieu sont les maîtres mots de la production.