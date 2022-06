Estefania Marques exerce en tant qu'architecte indépendante et collabore ponctuellement avec un vaste réseau de partenaires afin répondre au plus juste aux projets. Elle intervient dans des projets de construction neuve, de surélévation, d'extension et de réhabilitation de bâtiments anciens et classés. Elle c'est spécialisée dans l'architecture bois et bioclimatique.