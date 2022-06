Depuis 10 ans Ohmywall crée et édite en série limitée du papier peint original et des décorations murales à partir de ses créations graphiques uniques & ses photographies exclusives.

Un esprit design, ludique et chic, accompagnées souvent d’un clin d’œil humoristique, voila sans doute la marque de fabrique et la façon pour Ohmywall d’aborder la décoration avec ses papiers peints et ses décors muraux véritables œuvres d’art !

Papier peint design, papier peint photo, perspectives, trompe l'oeil, Ohmywall habille les murs avec style et originalité

Les produits Ohmywall 100% biodégradables sont réalisés sur papier peint intissé de Qualité Supérieure pour assurer une finition haut de gamme.