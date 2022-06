Artisan-menuisier-ébéniste depuis 1967 à Cannes. Héritage d’une passion du bois transmise depuis deux générations, les AteliersPRUNCK développent un authentique savoir-faire dans le travail du bois.

Notre activité n’a cessé d’évoluer et de se diversifier entre modernité et tradition, afin de répondre à la demande de nos clients, et ce, dans plusieurs domaines tels que : La menuiserie intérieure et extérieure : la fabrication de portes, volets, portails et terrasses en boisL’aménagement intérieur : création d’espaces de rangement, dressings, placardsCréation et aménagement : cuisines et salles de bainsLa décoration intérieure : meubles en bois massif, mobilier de style contemporain et designNotre situation géographique sur Mandelieu nous permet d’intervenir dans les communes de Mandelieu, Cannes, Antibes, Mougins ainsi que dans les Alpes-Maritimes et le Var. Un meuble fabriqué en milliers d’exemplaires que vous risquez de voir aussi chez votre voisin ou un aménagement à monter soi-même avec des assemblages discutables... Les Ateliers Prunck conçoivent et réalisent des espaces de rangement et du mobilier qui vous ressemblent en respectant les règles de l’art et de fabrication.