Vous recherchez des conseils en agencement et décoration qui vous ressemblent vraiment? Vous aimeriez réaménager votre intérieur pour qu'il s'adapte à vos envies ?

L'atelier d'à côté a été conçu pour vous aider dans vos démarches. L'Atelier D'à Côté est une petite structure qui, comme son nom l'indique, mise sur la proximité. Nous mettons un point d'honneur à vous écouter et à vous conseiller selon vos goûts, vos exigences mais aussi vos moyens. Abordable, notre atelier allie Disponibilité et Convivialité. Nos mots d'ordre sont : Accueil, Diversité et Créativité.

Tout a commencé un beau jour de 2008... Destinées à se rencontrer, Amandine l'ambitieuse et Pauline la rêveuse se façonnent un avenir rempli de plans architecturaux et de papiers-peints muraux. Amandine, plutôt tournée sur l'agencement, réfléchira plus particulièrement aux aspects techniques et architecturaux de votre projet. Pauline, quant à elle, plus spécialisée dans la décoration, fera tout pour vous dessiner un espace qui vous ressemble. Chacune indépendantes, elles travaillent en collaboration sur nombres de projets et vous proposent différentes façons de voir les choses, une multitude d'idées que vous pourrez par la suite mixer, afin de créer l'espace que vous attendiez.

Bienvenue chez nous. Pour entrer, pas besoin de clé, juste de cliquer.