Après les Beaux Arts section Publicité et Arts Graphiques complétées par

une formation aux métiers du Multimédia à l'Ina, j'ai de 1998 à 2009 exercé

les fonctions de Directeur Artistique dans l'édition et le web design,

notamment pour de grandes marques de Luxe.

Forte de cette expérience et après avoir mis mon inspiration et ma technique

au service des autres j'ai décidé de les consacrer à la réalisation d'un

projet personnel.

Le concept Anne-Marie Zahar Créations est né, mariant mots,

couleurs et matières sur un objet, le luminaire.

Les chapeau aux différentes formes en voiles de lin léger qui tamisent la lumière, des tons poudrés et pigmentés

la réchauffent...

achève de donner aux modèles de luminaires une double personnalité, audacieuse dans

son design, chaleureuse dans ses couleurs.

Tradition et modernité pour la gamme "nonne" qui revisite les lignes

d’après-guerre la lumière des tendances d’aujourd’hui.

Ou les chapeau de la Melusine en forme de robe qui rappelle le

chapeau d’une fée médiévale ou les robes "haricot" de Twiggy, force et féminité ,

réalité et abstraction, stabilité et élévation. Une transparence qui révèle la structure, et

diffuse un éclairage d’ambiance.

Les nombreux formats disponibles ainsi que la flexibilité d'adaptation du

concept dans le cadre d'aménagement d'interieurs privés ou professionnels,

font aussi des architectes, une cible privilégiée de mon activité.