Les architectes de l’agence œuvrent depuis plusieurs décennies à la construction, la réhabilitation et l’extension d’équipements publics et privés dans de nombreux domaines : enseignement, transports, sports et loisirs, logements ou tertiaire. Notre structure intègre, au-delà de la fonctionnalité et de la technicité du bâtiment, l’exigence de qualité inscrite dans ses principes fondateurs :

o produire une architecture de qualité d’usage en prise avec l’époque ;

o s’accorder au contexte de manière sensible pour trouver les ressorts de l’émotion ;

o rechercher la simplicité comme moyen d’accès à l’essentiel.