Julien Vidame découvrit sa vraie passion

en études d'arts appliqués où il eut l'opportunité d'expérimenter diverses techniques. Il confirma son gout pour l'art et plus particulièrement son envie de créer des objets se démarquant par leur style épuré et interactif.

Impatient de découvrir la réalité du métier, Julien Vidame interrompt le cursus la deuxième année et se rend à Londres, où après plusieurs semaines passées à quadriller la ville à la rencontre de designers il fut finalement embauché.

De retour en Bretagne apr7s une expérience d'un an, Julien Vidame développa des dizaines de prototypes d'un porte-photo et d'un miroir. Lorsque ces deux produits furent complètement aboutis ; brevet, packaging, plaquette, stratégie commerciale, une première série fut fabriquée. Plusieurs commandes dont celle de Beaubourg lui permirent de véritablement se lancer et continuer à développer ses créations.

Cela fait maintenant 7 ans et des dizaines de points de vente dans plusieurs pays travaillent avec les produits de la marque, dont le chevet auréolé du " Prix de la PRESSE " au salon "Maison & Objet" à PARIS.

Aujourd'hui designer confirmé, les créations de Julien Vidame se distinguent par leur interactivité et leur process. Aimant les défis, se heurter à une problématique jusqu'à trouver une solution est pour lui essentiel. C'est ainsi qu'il conçut la plieuse pour les étag7res, dans le but de créer une forme que les industriels ne pouvaient réaliser.

" J'aime modifier l'appréhension d'un objet, épurer son concept au maximum, je me questionne en permanence sur le message premier que je veux faire passer. Le meilleur compliment que l'on puisse me faire est: « C'est simple mais il fallait y penser! » "

Désormais, Julien dessine également pour les autres fabricants.