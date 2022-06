DEPUIS PLUS DE 20 ANS, SILVERA EST LE LEADER DE LA DISTRIBUTION MOBILIER

EN FRANCE...et accompagne les prescripteurs (architectes, architectes d'intérieur, space planners, entreprises) et particuliers à la recherche de mobilier tertiaire ou résidentiel, luminaires, cuisines, objets et accessoires décoratifs contemporains. Concept global de distribution design, SILVERA continue aujourd'hui de développer son activité autour de compétences clés: l'habitat, l'outdoor, le contract (pour le tertiaire, l'hôtellerie et les collectivités), l'édition, la location événementielle, l'export et la vente en ligne.

L'offre, résolument transversale de SILVERA permet de donner vie à tout type de projet et de composer des environnements adaptés aux besoins et aux goûts de chacun. L'offre se veut la plus large possible tout en restant sélective. Avec 12 implantations parisiennes, un centre logistique de 6000 m2 à Vitry-sur-Seine, une flotte de véhicules, plus de 500 marques françaises et internationales du design, de nombreuses exclusivités et la participation au catalogue de distribution nationale M&A, SILVERA fait aujourd'hui figure de leader et de référence dans l'univers du design. A l'origine de l'aventure SILVERA, débutée en 1990, Paul et Fabienne SILVERA. Ils ont participé à la reconnaissance du design et à l'émergence en France de nombreux jeunes éditeurs. Les expériences individuelles de ces deux entrepreneurs, frère et sœur, ont nourri la croissance d'une société qui a su grandir sans perdre son âme et sa vocation d'être un trait d'union entre l'expression la plus aboutie de la création et ce qui au jour le jour compose notre environnement quotidien. Au-delà d'une simple entreprise commerciale, SILVERA est devenu un foyer de découvertes sachant créer l'événement et engendrer des rencontres entre tous les acteurs de la filière. Plusieurs fois par an, des manifestations thématiques invitent clients, particuliers, journalistes, créateurs, fabricants et architectes à mieux connaître l'univers d'une marque ou d'un designer.