Conception et réalisation de mobilier en pièces uniques sur mesure en ferronnerie d'art, créations de l'artiste et designer franco-salvadorien Ahtzic Silis, dont les techniques lient la sculpture, le graphisme et l’architecture d’intérieur.

Si le fer peut sembler froid et rigide, une fois travaillé par Ahtzic Silis, il prend formes et devient air, flammes, dentelle, volutes. Le sculpteur-ferronnier lui prête vie, lui donne une âme. Il devient vivant, la rouille le chauffe, lui apporte couleurs et texture nouvelle jusqu’à ce que l’Artiste décide qu’il est. Ainsi, chaque œuvre a sa vie propre au-delà de celle que chacun d’entre nous peut lui prêter. Il suffit alors de se laisser bercer par son silence.

A chacun de faire sa propre lecture, de trouver son chemin, ses réponses dans ces volutes du fer forgé. « Mon travail comme artiste essaye de fabriquer une ré-interprétation moderne de toute la passion contenue dans les mythes du livre sacré du Popol Vuh. Je m'inspire effectivement des symboles mayas, plus précisément de leur cosmogonie : la façon dont ils entendaient la création de l'univers, et l'équilibre nécessaire pour l'harmonie dans cet univers.»