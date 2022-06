Emmanuel CROS architecte Dipl.-Ing. Bauhaus-Universität Weimar

Né à Toulouse en 1976, j'ai étudié l'architecture à Montpellier puis en Allemagne durant 5 ans au Bauhaus, à Weimar.

En 2007, j'ai fondé mon agence à Paris. Je travaille sur des projets variés dans des environnements très diversifiés, de la métropole comme dans des territoires ruraux.

Ma pratique est exigeante et précise pour transformer des idées en réalités, concevoir des espaces accueillants et disponibles, offerts à leurs occupants. L'équilibre et la cohérence du projet d'architecture sont mes préoccupations constantes. Le chantier est pour moi le lieu de l'accomplissement de l’œuvre dans un effort et une intelligence collective.