Mon métier est de concevoir des espaces et lieux de vie et de travail qui correspondent à vos attentes , alliant les contraintes techniques , de lumière et d'espace , ainsi que la volonté de créer un espace bien à soi , pratique , convivial et dans lequel il fait bon vivre .

Pour cela il est aussi possible de combiner une étude et application de Feng Shui classique (certifiée par la Yap Cheng Hai Academy , fondée et dirigée par un des maîtres les plus renommés ), qui aura pour but d'optimiser les énergies environnantes .