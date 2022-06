Recor Bedding, gevestigd in Genk, is sinds 1987 uw beddenspecialist en –producent. Het is een dochteronderneming van de internationale Recor-group, Belgische marktleider in kwaliteitsmeubels.Johan Oyen, algemeen directeur, zorgt samen met zijn team voor uw slaapcomfort.Een uitgebreid assortiment wacht op u bij Recor Bedding. Bent u op zoek naar de perfecte matras, een traditionele of verstelbare lattenbodem, of misschien een boxspring? Elk van onze producten behoort tot de top in zijn soort.België en Nederland zijn onze belangrijkste afzetmarkten, maar ook in omringende buurlanden kunt u beroep doen op ons. Daarnaast besteedt onze exportafdeling de grootste zorg aan nieuwe opportuniteiten. Zo voeren wij momenteel onze producten uit naar onder andere Spanje, Polen, de Russische federatie… zelfs tot in Japan.