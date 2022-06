Spray architecture est le reflet de fortes influences issues de street cultures. A la recherche de nouvelles combinaisons créatives, l’agence puise son inspiration dans des univers variés, tels que le street art, le design, le graphisme, l'illustration, le graffiti…

Cette mixité d'influences et d'inspirations crée une architecture qui répond à une esthétique particulière et qui questionne l’appropriation des espaces et leurs usages.