Inaugurée en 2012 à Paris, la Maëlle Galerie, galerie d’art contemporain, a pour

vocation de fédérer de nouvelles pratiques artistiques contemporaines.

Installée dans le quartier de Belleville, son désir est de lancer, de promouvoir et d’accompagner des artistes émergents et confirmés sur le plan national et interna- tional.

Au travers des artistes qu’elle représente, la galerie formule le vœu d’incarner une certaine «cohérence-hétéroclite affirmée».

Curieuse de toutes les nouvelles tendances artistiques, la Maëlle Galerie, souhaite se tenir au plus proche des pratiques artistiques actuelles et servir l’idée selon laquelle l’art contemporain se doit de s’affranchir de toutes limites. Elle pioche dans cette grande corbeille qu’est le monde des identités, des œuvres et des artistes, convaincus de leur légitimité.

Également consciente que la scène artistique demeure dans un éternel renouvel- lement de ses acteurs, la Maëlle Galerie, galerie a aussi posé son regard sur les artistes Caribéens qui ouvrent et bouleversent tous les champs des possibles. La galerie porte une attention toute particulière aux jeunes et grands noms émergeants de la Caraïbe.

La Maëlle Galerie compte aujourd’hui 14 artistes émergents originaires de France, Brésil, Pologne, Australie, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Haïti, et les îles Canaries.