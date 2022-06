L entreprise individuelle : Atelier d architecture... Sandrine Royer a été crée le 10 juin 2009. Et depuis quatre ans, nous réalisons des projets qui vont de l extension de maison individuelle aux travaux d équipements et de logement collectifs. Qu il s agisse de réabilitation ou de bâtiments neufs, nous travaillons en étroite collaboration avec les maîtres d ouvrage et les bureaux d études, ce qui nous permet de répondre au plus juste aux programmes qui nous sont proposés.