Damien Groleau et François Hamelin se sont rencontrés lors de leurs études à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles. Ils ont dès lors pu collaborer sur de nombreux projets, notamment pour le festival médias et architecture de Graz (Autriche) en 2004 et sur un concours organisé par la fondation BMW / Fondation de France traitant du développement durable en 2006. Ils ont été désignés lauréats en 2009 du concours d’idée Petite Architecture Citoyenne (P.A.C.) organisé par le CAUE 95 à Garges-lès-Gonesse.

Cette expérience a conforté leur volonté de poursuivre un travail d’équipe allant au devant des questions de la rénovation urbaine et plus largement du projet architectural participatif et social. Ils ont pu développer des réflexions urbaines et architecturales proches, en confrontant leurs idées sur des thèmes variés et en élargissant leurs compétences dans des disciplines annexes à l’architecture comme le paysage, le design industriel, la scénographie et la préservation du patrimoine architectural.