NOTRE HISTOIRE :

Ektor est né d'une vision, celle de créer un studio élégant et passionné. Incarné par sa fondatrice, Céline BERNARD, le studio témoigne de son désir d'indépendance et de son envie de proposer un design sensible et fonctionnel.

Ektor est un studio d'architecture et de décoration d'intérieur qui travail pour les particuliers qui souhaitent agrandir, ré-aménager, ré-agencer ou re-décorer leur intérieur. Et pour les professionnels qui ont besoin d'une solution globale et sur mesure.

NOS COMPÉTENCES :

1. Architecture d'intérieur Vous désirez décloisonner, ré-agencer, restructurer, modifier, créer de nouveaux espaces ou encore réhabiliter votre habitation. L'équipe Ektor est là pour vous aider à penser et réaliser votre projet afin qu'il réponde pleinement à vos attentes. Tarif sur devis.

2. Décoration d'intérieur / Home-staging / conseil décoration Votre chez vous ne vous convient plus, les espaces ne sont pas clairement définis et vous n'arrivez pas à réagencer et redécorer votre intérieur. Nous proposons, à moindres frais, de réaménager et redécorer les espaces existants sans intervenir sur la structure de votre habitation.

Tarif décoration d'intérieur et Home-staging à partir de 350 euros la pièce et sur devis. Tarif conseil déco 150 euros HT/1h30 de conseil à domicile.

3. Extension d'habitation Vous rêvez d'une veranda, d'une salle de sport ou tout simplement de plus d'espace. L'extension est la solution adaptée pour augmenter la superficie d'une maison sans avoir à déménager. Tarifs sur devis.

4. Plan & chiffrage des travaux Vous hésitez à acheter un appartement ou une maison par peur des travaux ou fautes d'idées d'aménagement. Notre travail est de vous rassurer et de vous accompagner dans cette étape cruciale qu'est la prise de décision. Nous vous apportons notre expertise technique (faisabilité / état de l'existant) ainsi que des hypothèses d'aménagements qui vous permettrons de vous projeter dans le bien et de prendre votre décision sereinement. Tarif plan & mise au net à partir de 100 euros et sur devis. Tarif chiffrage à partir de 350 euros et sur devis.

5. Maîtrise d'oeuvre & suivi de chantier Il est très souvent angoissant lorsque nous ne sommes pas un professionnel d'aborder sereinement la phase de maîtrise d'oeuvre & le suivi de chantier. L'équipe Ektor est là pour vous rassurer et vous soulager de cette partie fastidieuse des travaux. Nous prenons en charge toute la maîtrise d'oeuvre ainsi que le suivi de chantier afin que votre projet soit mené à bien dans les délais et en respectant le budget. Tarif sur devis.

NOS DOMAINES D'ACTIVITÉS :

1. Habitats individuels. 2. Cabinets médicaux 3. Restaurants & cafés. 4. Boutiques. 5. Hôtels & Spa. 6. Espaces de travail (bureaux / salles de réunions / ...).