Célica Encadrement à Agen (47) dans le département du Lot-et-Garonne, n’est pas seulement un atelier spécialisé dans l’encadrement et la restauration de tableaux et des œuvres d’art, mais également une galerie où des œuvres sont exposées et mises en vente pour le plaisir des amateurs.

Fort d’une expérience de 25 ans, Célica Encadrement met à votre disposition un atelier de fabrication équipé de matériel professionnel, afin de répondre à toutes vos exigences en matière de qualité et de quantité.

Expert dans la réalisation d'encadrement sur-mesure, Célica Encadrement travaille avec des professionnels de la restauration de tableaux, de cadres et d’œuvres sur papier.