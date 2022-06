TALVA D = ART, DESIGN, DECORATION, ECO CONCEPTION

Plasticienne, designer et architecte DPLG, Tal Waldman explore, dans ces travaux, les intersections entre l’art, le design, et la décoration. Après une démarche unique, internationale et multiculturelle en Inde, à Jérusalem, à Berlin et à Paris et la poursuite des études d’art et d’architecture, en 2000, elle obtient un diplôme de maîtrise avec mention très bien à l’unanimité en architecture de Paris La Villette. De 1996 à 2005, elle travaille dans des cabinets d’architectes de renom tels que ceux de Jean Nouvel, Christian de Portsamparc, Jean-Paul Viguier.

Depuis 2006, elle as mis à profit ces compétences de designer et de plasticienne au sein de Talva D., autour de projets d’art, design et d’arts décoratifs. L’activité est multidisciplinaire : elle travaille aussi bien sur des projets purement artistiques que sur la création d’espaces, de mobilier, d’objets, où des produits de décoration. Les créations de Talva D. sont exposées régulièrement dans les salons internationaux d’art et de design notamment Maison & Objet à Paris, Salone Internazionale del Mobile à Milan, des galeries et des rencontres professionnelles.

Depuis six ans, dans cette quête pour un design dévoué et passionné, elle s’engagée dans des projets de design qui s’appuient sur l’esprit de la durabilité et de la dimension sociale qui dominent aujourd’hui ces activités, particulièrement dévoué sur la question du recyclage et de savoir faire artisanal.