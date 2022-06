Architecte DPLG de formation, j’ai travaillé dans la décoration commerciale et l’aménagement intérieur et souhaite continuer à exercer ma passion à vos côtés dans le design d'intérieur. Ma formation, mes différentes expériences professionnelles de décoratrice à The Conran Shop, de chef décorateur chez Alinéa ainsi que de responsable architecture intérieur au sein du Bon Marché m’ont permis d’acquérir des compétences dans le merchandising de luxe et de distribution, dans la gestion complète des projets, dans le management d’une équipe ainsi que dans la qualité des réalisations. Passionnée par la décoration, le design et l’aménagement intérieur, j’ai exercé ma personnalité et mon savoir faire afin de répondre au mieux aux exigences de la Direction Générale des enseignes grâce à l écoute, au professionnalisme, à ma curiosité d’esprit, et mon goût pour l’esthétisme, .Ecouter, discuter, échanger, reformuler, aider, imaginer, raconter......je souhaite me mettre aujourd'hui à votre disposition afin de trouver des réponses à vos problématiques d' habitats.Je vous aiderai à cerner vos besoins, vos attentes à travers vos habitudes, votre mode de vie et vos propres envies afin de concevoir avec vous un espace fonctionnel dotées des valeurs esthétiques qui vous ressemblent.