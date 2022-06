ART

Pascal Koch est artiste, architecte, designer. Il cherche, dans la création d’objets, un côté ludique et éthique : Mon désir est de pousser plus loin ma réflexion, aller au-delà de l’idée de concevoir de « beaux objets ». La réflexion politique et écologique stimule ma créativité. C’est une manière d’aider les hommes à modifier leurs comportements. Mes projets sont aussi un lien entre l’Art, le miroir de la société et notre position en tant qu’individu dans celle-ci.

DESIGN

La particularité de mes objets est la « monomatière ». En fabriquant un objet, je désire mettre en exergue les qualités de la matière pour elle-même. C’est aussi un jeu de miroirs entre l’objet, la matière et l’image ; la recherche d’une ligne juste à travers le modelage et de ma représentation mentale de l’objet.

Quand je fabrique un objet, j’ai deux façons d’appréhender la matière : soit par le façonnage « taille directe », méthode plus en adéquation avec mon parcours artistique : soit par la conceptualisation c’est-à-dire par l’association d’images, de concepts et d’objets. Cette multiplicité de points de vue et d’approches donnent du relief à mon travail.

ARCHITECTURE

Comme architecte, je privilégie l’interaction entre les différentes approches, qu’elles soient d’ordre pratiques, esthétiques ou encore écologiques. Mon architecture s’enrichit des relations qui se nouent autour des projets, projets qui questionnent les acteurs.

À ce moment-là, il est possible de parler d’architecture, de construire ensemble. L’homme est et reste avant tout le centre de cet échange, l’architecture est le garant de sa qualité de vie.