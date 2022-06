Mr Clynk, c’est Jérôme Clynckemaillie, architecte d’intérieur, ancien collaborateur d’Andrée Putman.

Mrs Clynk, c’est Karine, créatrice textile. Ils dessinent depuis 8 ans à quatre mains une collection d’objets où se confrontent un savoir faire artisanal à des techniques issues de l’industrie. Sensibles aux matériaux simples, naturels et intemporels, ils mêlent lignes épurées et poésie. Motifs et couleurs s’inspirent de trouvailles de chineurs et de souvenirs de voyage. Ainsi naissent les lampes, coussins et céramiques Mr & Mrs Clynk, édités par Atomic Soda. Animés aussi par la volonté de travailler en collaboration avec les ateliers de la région Ouest, ils se sont associés à la brosserie Andrée Jardin pour dessiner une ligne de balais et brosses manufacturés à Nantes et aux atleirs Canterau Edition pour la création d'une ligne de mobilier. Ils sont représentés chaque saison par leurs éditeurs au salon Maison & Objets.