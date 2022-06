Né à Lyon, Daniel a installé son atelier à Chassiers, petit village de l'Ardèche. Créateur de mobilier, il réalise des meubles comme les grands couturiers, uniques et contemporains. Formé à l’École Supérieure de l’Ébénisterie d’Avignon, il cherche inlassablement l’harmonie entre le fond et la forme, entre fonction et esthétisme, entre création et exigences techniques. Il met la création au service de la fonctionnalité. Ses œuvres, pleine de sensibilité, se courbent, se galbent, se dénudent pour donner à voir des formes harmonieuses et pures. Travaillant à la commande, il élabore le meuble avec le client. Membre d’Atelier Art de France et labellisé aux Artisans Ebénistes de France, il délivre un certificat d’authenticité et de garantie. Ce Label est une reconnaissance du métier par les institutions, il assure la pérennité de l’ébénisterie en homologuant des meubles au Grand Livre National du Patrimoine A.E.F.