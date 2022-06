Sculpteur sur bois depuis 1974, Jean-Joseph DIXNEUF a créé son entreprise en janvier 1983. Il travaille pour la Restauration et la création du patrimoine religieux et profane 'autel, chemin de croix,maison à pan de bois...'; l'Ameublement 'décors du meuble, boiserie, cheminée, bibliothèque...' ; Cadeaux personnalisés 'mariage, départ en retraite, trophées, statues, sculptures à thème...' ; modèles pour bronze ou plâtre 'lustre, buste...'. Créateur, Jean-Joseph DIXNEUF réalise sur commande toute sculpture; travail avec des particuliers, des ébénistes, des menuisiers, des designers, des architectes, des orfèvres, des conservateurs du patrimoine... qui lui font confiance pour redonner au bois sa noblesse et sa chaleur dans son univers.