SWAN ARCHITECTES est une agence fondée en 2010 par Serge Rodrigues, Ambroise Béra et Joachim Bellemin, trois architectes qui ont associé leurs compétences et leurs énergies créatives pour former un trio parfaitement complémentaire : le grand plaisir qu’ils ont à travailler ensemble depuis leur rencontre en 1997 ne s’est jamais démenti. L’agence déploie son savoir-faire et sa démarche créative au travers de programmes variés et à des échelles différentes ; fonctionnalité, respect du budget, qualité environnementale et paysagère, usages, modes de vie et choix techniques sont autant d’éléments cruciaux du processus de création.