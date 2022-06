L’ (At e l i e r ) v a e t v i e n t e s t n é d ’ u n e p a s s i o n p o u r l e t i s s a g e d e m a t i è r e s n a t u r e l l e s c o l o r é e s , e t p l u s p a r t i c u l i è rement d u p l a i s i r d e r é p é t e r e t d e r e n o u v e l e r l e g e s t e d e t i s s e r. I n s p i r é e p a r l e d e s i g n s c a n d i n a v e à l ’e s t h é t i q u e é p u r é e e t p a r l e s t e x t i l e s t r a d i t i o n n e l s , j ’ a i d e v e l o p p é u n s t y l e d y n a m i q u e e t a c t u e l . J e c r é e d e s p i è c e s u n i q u e s d é c o r a t i v e s q u i s o n t d e s c o m p o s i t i o n s m u r a l e s , d e s p l a i d s , d e s t a p i s , e t p o u r l ’ h a b i l l e m e n t , d e s v e s t e s , d e s é t o l e s , d e s p u l l s , d e s fo u l a r d s . . . L’ u n i v e r s d e l ’ (At e l i e r ) v a e t v i e n t s e c a r a c t é r i s e p a r u n e s i m p l i c i t é é l é g a n t e d e s f o r mes, u n e é t e n d u e d e c o u l e u r s , e t l ’ u t i l i s a t i o n d e mat i è r e s n a t u r e l l e s a n i m a l e s e t v é g é t a l e s, ou bien de matières recyclées. Ut i l e s o u s i m p l e m e n t d é c o r a t i f s , c e s o b j e t s t i s s é s e m b e l l i s s e n t l e q u o t i d i e n . J e d é v e l o p p e é g a l e m e n t d e s c r é a t i o n s s u r commande.