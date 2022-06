Expression de créativité et de savoir-faire, la maison Garnier-Thiebaut tisse depuis 1833 au cœur des Vosges en France les plus beaux damassés de coton pour la maison. De la conception, via un bureau de designers exclusives, à l'expédition, l'ensemble de la chaîne de production est maîtrisée (teinture des fils, tissage, confection, logistique).

Le linge de maison Garnier-Thiebaut habille les plus grands palaces internationaux et des établissements gastronomiques de renom. Ce savoir exceptionnel permet la création de collections raffinées pour les particuliers assurée de cette qualité hôtelière. L'innovation est au centre des collections de Garnier-Thiebaut qui propose pour le linge de table depuis 2010 un anti-tache exclusif qui préserve le toucher coton des tissus : le "Green Sweet".

Garnier-Thiebaut est labellisée EPV depuis 2006 (Entreprise du Patrimoine Vivant) et est certifiée Vosges terre textile (garantie de provenance et de qualité vosgiennes).