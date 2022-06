Designer indépendante française, Chloé de la Chaise développe une réflexion dans laquelle le Design dialogue avec la Matière. Elle considère le matériau comme vecteur pour questionner le sensible dans son rapport au corps, à l’environnement.

Elle a poursuivi des études à l’ESAD de Reims puis à l’ENSA de Nancy (diplômée en juin 2008) et travaille aujourd’hui dans le domaine de l’objet, du mobilier et du graphisme. Dans ses différents projets, elle s’attache à ajouter à la culture des différentes entitées qu’elle représente, un supplément d’âme, d’humour et d’identité afin de leur conférer une lecture forte et un potentiel de valeur ajoutée. Ses qualités de designer se révèlent dans son aptitude à concevoir ses réalisations avec sensibilité et intuition créative combinant un juste équilibre entre forme et fonction. Sensible à la nature elle développe cette gamme de mobilier de jardin, une douche d’extérieur mais aussi un nouveau matériau à base de bois et de caoutchouc.

La collection Double View, très remarquée lors de Maison et Objet de janvier 2013 a été présentée au Studio Next lors de la design Week de Milan en avril 2013.