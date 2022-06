La Licorne est un atelier d'ennoblissement textile. Spécialisé dans la création et le reproduction de tapisserie , en sérigraphie d'art sur supports tissés. La Licorne a innové vers l'impression et la confection de rideaux, séries de coussins, l'incrustation de Leds et de fluorescence dans ses productions pour illuminer les décors dans la collection Night&Day.