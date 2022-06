MA.JØ.TIK est une agence de création fondée par Clémence Brillais et Simon Dufour en 2013.

Nous mettons le dialogue et l'échange au centre de notre réflexion, ainsi la création sur-mesure s'est naturellement imposée comme notre spécialité. Répondre à un besoin, proposer des solutions utiles et fonctionnelles associées à nos sensibilités et personnalités. Nous accompagnons nos interlocuteurs dans toutes les phases de leur projet : CONSEIL, CONCEPTION, FABRICATION et INSTALLATION, et ce pour un OBJET, un MEUBLE ou tout l'aménagement d'un ESPACE…

Notre point fort, la fabrication! Ainsi, de l'association de nos dessins et de nos compétences techniques naissent des produits de qualité : des pièces uniques trouvant simplement leur place dans leur environnement.