L’agence d’architecture Dingui Plantamura Architectes SAS a été créee par les deux architectes DPLG Angela Plantamura et Steve Dingui en 2010. La collaboration commence pendant les études d’architecture et est poursuivi par la participation sur des concours, tout en travaillant chez des Architectes renommées à Paris , Londres, Singapour et une ONG au Sénégal. A travers de ces parcours enrichissants se développe le projet de créer l'Agence DinguiPlantamura Architectes. Deux associés minoritaires apportent leur savoir faire dans la gestion, la finance et l’immobilier mais aussi dans la gestion de chantier.

La confrontation aux enjeux que soulève chaque projet est accompagné par un dialogue constant avec le client pour parvenir à le satisfaire et apporter une solution répondant aux enjeux du projet. Cette approche pragmatique et concrète se conjugue avec une éthique, un engagement vers une certaine vision de l’architecture. Celle-ci résolument contemporaine, se confrontant aux enjeux sociales, environnementales et économiques du projet.