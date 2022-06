L'atelier drd_architecture fait perdurer dans un souffle nouveau l'expertise acquise en 20 ans et 70 piscines, réalisées sous le nom de duval-raynal sarl d’architecture. L'équipe se restructure aujourd'hui autour de la qualité architecturale comme préoccupation majeure, et l'élaboration du projet en laboratoires d'idées ; revenir à l'essentiel, au geste, au plaisir, redécouvrir le sens de l'architecture, l'émotion, l'alchimie entre un lieu et un usage, un tissu, des hommes, des femmes, des enfants ; redécouvrir la matière caressée par la lumière, redessiner un parcours et se laisser raconter une histoire, être bien, construire avec bon sens et avec une ingéniosité responsable.

Pour que la vie ait lieu.