Entreprise de tapisserie d'ameublement - décoration d'intérieur.

Nous sublimons vos intérieurs selon vos souhaits et donnons vie à tous vos projets (fauteuils, rideaux, dessus de lits, coussins…).

Spécialiste du tissus d’ameublement, nous vous guiderons dans le choix des étoffes grâce à un fond de collection de tissus de grands éditeurs. Avec soucis du détail et des qualités techniques mise en œuvres dans toutes ces réalisations, nous sommes le partenaire privilégié des particuliers, architectes et autres professionnels de la décoration soucieux de se distinguer par la qualité des finitions et des matériaux employés.

Pour réaliser nos travaux, nous privilégions les matières premières de fabrication française, de qualité supérieure (ressorts, crin, toiles…) ainsi que les partenariats de proximité avec les professionnels du bassin Angevin.

* Restauration ou conception de vos fauteuils, literie et tête de lit, moderne ou plus classique.

* Confection de vos voilages, rideaux, stores pour habiller vos fenêtres, parois japonaises, plaids, coussins, jeté de lit …

* Préparation, découpage, assemblage et couture des éléments textiles du décor

Afin de vous offrir un service complet, nous vous proposons une approche détaillée de votre projet par différents rendez vous avec :

– du Home staging (valoriser votre intérieur en utilisant le mobilier déjà présent à votre domicile)

– du Coaching couleur (agencer les couleurs selon les règles)

– une analyse de base de Feng Shui (harmoniser votre intérieur selon les énergies)

– Nous nous occupons de contacter les fournisseurs ou artisans (cuisiniste, peintre, lustre, mobilier…) et de leur expliquer le projet afin de mettre en place le déroulement du chantier