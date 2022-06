Essentiellement centré sur le matériau terre le travail de Cécile Porée-Gouttefange s’attache à déplacer les techniques traditionnelles. Assez rétive aux mises en formes conventionnelles, l’artiste s’engage rapidement dans une recherche autodidacte plus proche de l’expérimentation Craft Elle aborde la matière en s’accordant le plus de liberté possible : accidents, déformation, trous, tâches, le geste s’expérimente sans a priori, ne choisissant pas forcément entre surfaces émaillées et finitions brutes. Son répertoire de formes explore l’univers organique, les structures minérales, le corps, l’humain. Ces motifs de travail sont sources d’inspiration plus que de contrainte et, permettent toutes interprétations abstraites. Entre ascension, équilibre et ancrage physique, force tellurique, solidité du corps et apparente fragilité, se joue un rapport charnel entre un médium et un artiste ou le duo duplicité/complicité prend toute son ampleur.