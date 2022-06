ATELIER D'ART Tapissier Couturier du décor . Plus de 30 ans d'expérience .

Restauration traditionnelle et contemporaine de tous sièges et salons de styles ou contemporains, capitonnage divers .

CONFECTION ET INSTALLATION DES DECORS SUR MESURES pour particuliers et collectivités ; rideaux voilages, stores d'intérieurs, dessus de lit, tentures murales . Un choix unique de tissus d'ameublement parmi les plus grandes marques; Canovas, Romo, Frey, Casal, Zimmer & Rodhe, Lelievre ...

Conseils et devis gratuit en boutique . Estimation possible sur simple photo .