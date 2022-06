L’agence NL-PAYSAGE – paysagistes DPLG a été fondée par Nicolas LIMOUSIN en janvier 2011. Ce bureau de paysagistes travaille en équipe sur des projets diversifiés avec de nombreux architectes et bureaux d’études spécialisés. De l’échelle du square (plusieurs centaines de m2), à celle de l’étude de territoire (plusieurs centaines d’hectares), en passant par des réhabilitations lourdes d’espaces et d’équipements publics (Ehpad, collèges, crèches, villages de vacances, centre médico-social, parcs...), l’agence travaille toujours de manière à créer des espaces en accord avec le territoire dans lequel le projet s’insère. Pour chaque projet porté par NL-PAYSAGE, un soin particulier est apporté à l’utilisation de végétaux et matériaux locaux, mis en place par des entreprises ayant des connaissances précises du sol et du territoire d’intervention. La démarche de NL-paysage se fonde sur le principe de développement durable et place au coeur de ses projets et de ses préoccupations la préservation de l’environnement et de la biodiversité. Parce que le paysage est l’affaire de tous et que la réflexion paysagère doit s’élaborer collectivement, l’atelier NL-paysage se veut également un lieu d’échanges, de discussion et d’émulation autour des projets, des envies et des besoins de chacun.