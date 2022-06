Collection urbaine et minimaliste de mobilier contemporain, les créations Transprofil sont simples et énergiques, basées sur des formes pures et une grande finesse d’exécution.

Les matériaux - en nombre volontairement limité - sont sélectionnés pour leurs qualités techniques, esthétiques et pour les performances qu’ils permettent d’obtenir en les travaillant aux limites de leur résistance. Le design Transprofil est un design fonctionnel qui sait aussi nous procurer des sensations nouvelles et inhabituelles : le vertige, l’équilibre et l’humour.

Philippe Stouvenot - Un esprit éclectique qui se frotte très tôt à la matière.De maçon, il devient architecte puis designer. Chronologie inversée : il passe des réalisations de grands volumes à la conception d’objets du quotidien. Berlin, Bangkok, Atlanta, Paris puis Tokyo, la force des lieux et l’immensité des champs culturels vont stimuler sa créativité. Sa production cristallise ses réflexions qui oscillent entre minimal et spatial, pureté des formes et mémoire de la matière.