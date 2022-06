Marie, la créatrice de Mitsi&cie réussit le joli pari de proposer du linge pour enfant fait main à prix abordable en garantissant des produits 100% made in France.

En effet, à partir de tissus de qualité, Marie confectionne depuis 2011 des pochettes, des trousses, des bavoirs ou encore des langes dans des tons doux et délavés, indémodables. On craque tout particulièrement pour les kits de naissance aux prix aussi doux que les coloris et les matières.