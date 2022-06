Après cinq années d’études d'arts

plastiques, de restauration d’œuvres d’art, et d’apprentissage aux côtés de différents artisans, je crée mon entreprise en 2007 : « un aiR personneL » peinture d’art personnalisée sur porcelaine.

Je réalise des créations sur-mesure pour particuliers et professionnels.

J’utilise les techniques traditionnelles de la peinture sur porcelaine (cuisson à haute température) tout en y apportant un regard neuf.

Ce sont des modèles uniques ou en très petites quantités, de moyenne et haute gamme (avec métaux précieux) et qui peuvent être personnalisés : décoration d’intérieur - cadeaux naissance/mariage - cadeaux d’entreprises - bijoux

Mon partenariat avec des artisans céramistes me permet de créer des objets insolites par leur décor mais également par leur forme afin de personnaliser au mieux mes créations et de me différencier.

Quelques-unes de mes créations sont visibles sur mon site vitrine www.un-air-personnel.com et sur mon site e-commerce, proposant également des créations d’autres artisans, www.artigance.com qui a pour concept de promouvoir l’artisanat français fait main par des professionnels.

Je suis présente également à la boutique-atelier ARTIGANCE, ouverte depuis 2011 à Lille, où je donne également des cours et des stages découverte de mon métier.