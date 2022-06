Née à Paris en 1962, je vis à Sare et mon atelier est à Biarritz.

Après des études d'art je m'intéresse à la couleur et aux nouvelles technologies.

Mon travail de plasticienne coloriste est issu de toutes ces années de collaboration avec l'univers de la mode et de mon travail de résine et laque pour les Maisons de couture et les Joailliers.

En travaillant quotidiennement les résines de couleurs créées par moi même, je décide alors de recycler les surplus de ces couleurs et d'en faire quelque chose d'autre, bien avant que cela ne devienne à la mode.

L'Upcycling me permet de tenter des expériences plastiques.

Explosion de couleurs, éclaboussures savamment contenues dans un cristal de synthèse.

Adorant le travail de Jackson Pollock, Sam Francis et Arman, je continue sans relâche mon travail sur les couleurs.

Avec les années je me suis démarquée de mes illustres ainés par ma connaissance des résines et des laques ceramic ainsi que ma facilité à manier les couleurs !

Mon esprit toujours connecté avec l'univers. L'inspiration m'est dictée par les galaxies et les supernovas.

Maison des Artistes P628830 Non assujétti à la TVA