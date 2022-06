L’agence PARC Architectes a été fondée par Brice Chapon et Emeric Lambert en 2009. Elle est désignée lauréate des Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes par le Ministère de la Culture et de la Communication en 2012. Elle a livré son premier bâtiment public en 2013 : l'Auditorium de Bondy (93). L'agence est basée à Paris, et travaille partout en France sur des projets d’urbanisme, d’équipements publics, de logements et de bureaux.