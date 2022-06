Stéphanie et son équipe vous proposent un service à la hauteur de vos exigences de l'étude de projet (visuels 3D et visite virtuelle de votre projet) à la livraison de chantier. Aménagement intérieur et extérieur, création d'espaces, décoration, plans de maisons, dépôt de permis de construire, création de luminaires et de mobiliers , home staging, shopping déco, mise en place de la décoration.... Notre objectif : mettre en valeur et optimiser votre espace de vie en tenant compte de votre personnalité et de vos besoins pour réinventer votre quotidien.