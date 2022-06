Neo Cocoon est une marque belge qui a été baptisée en 1994 par Raf Warlop, le fondateur de l'entreprise familiale du même nom. Cette entreprise a, ensuite, grandi avec la seconde génération, sous la direction de Christophe et Véronique. Notre propre département de conception et un atelier de fabrication dernier cri nous permettent de réaliser des meubles élégants, indémodables et haut-de-gamme à un prix abordable. L'équipe Neo Cocoon fait résolument le choix de meubles durables, qui sont entièrement fabriqués par des professionnels maison . Ces artisans emploient des matériaux authentiques traités dans la passion du métier, jusqu'à l'obtention de meubles design hautement personnalisés. Les collections de tables et armoires de Neo Cocoon sont proposées dans une très large gamme, à laquelle viennent s'ajouter annuellement de nouveaux éléments, qui reflètent les tendances actuelles de l'habitat. Les meubles Neo Cocoon transforment ainsi chaque intérieur en un nouveau cocon adapté aux goûts de chacun.