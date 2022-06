Agnès Daval architecte paysagiste a fondé la société DIGITALEpaysage en 2007.

L’entreprise associe les expériences acquises depuis de nombreuses années par sa dirigeante et celle de Bruno Steiner, urbaniste, paysagiste, associé depuis 2008. Amandine Balandier et Delphine Dumet accompagnent ces deux concepteurs dans la mise au point de leur projets et leur réalisation.

Le savoir-faire de DIGITALEpaysage touche à tous les types de paysage (espaces naturels, champêtres et urbains) et à toutes les échelles (du grand paysage, à la place public et au jardin de particulier)

Nos objectifs sont de réaliser des aménagements répondant à vos attentes, de traduire vos désirs, d’apporter à votre jardin une nouvelle image, la vôtre.

Nous attachons une attention particulière à l’environnement et à la biodiversité. Nos projets sont conçu dans le respect de celui-ci, de la conception (matériaux durable, …), jusqu’à l’entretien (conseil sur la gestion différenciée…).

Une équipe à votre service, pour répondre à vos attentes :

Paysagistes concepteurs : pour la conception de votre jardin, traduire vos envies. Infographistes : réalisation de plans, perspectives, coupes techniques… Suivi de chantier : assurer une cohérence entre la conception et la réalisation Gestion du jardin : conseil en entretien et gestion de votre jardin

Nous cherchons dans tous les contextes à conjuguer qualité de l’environnement et qualité des cadres de vies.