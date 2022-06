SAREA, agence internationale fondée par Alain SARFATI, intervient dans la conception d’équipements publics complexes, dans les équipements universitaires et d’enseignement, cultu- rels et institutionnels, les équipements sportifs et de loisirs, les équipements judiciaires et pénitentiaires, les logements, etc...

L’agence a réalisé ces 40 dernières années 250 bâtiments et environ 500 projets.

L’activité de l’agence se partage entre la commande privée (industriels, développeurs, investisseurs, promoteurs, ...) et la commande publique (ministères, collectivités territoriales, établissements publics).