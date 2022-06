Derrière Ty Meno il y quatre bras, quatre jambes et deux têtes remplies de bonnes idées.

Une de leur meilleure, d’ailleurs, fut de s’associer. C’est ainsi que Claire Gardet et Mathieu Planson, ont créé un atelier d’architecture d’intérieur polyvalent et inspirant. Elle est architecte d’intérieur, il est designer. Vous avez un projet ? Nous avons une réponse, ou même plusieurs, avec un programme, un dialogue, de l’enthousiasme, de la créativité, de l’imagination, des astuces, de l’organisation, de la cohérence, du pragmatisme et de la fonctionnalité. Ce que nous n’avons pas, en revanche, c’est un style ou un domaine de prédilection, ni même des recettes toutes faites. Pas d’esbroufe : nous pensons qu’il est possible de réaliser des projets pertinents sans débauche de moyens pharaoniques. Nous proposons des réponses simples (pas simplistes), à vivre, justes parce qu’ adaptées à la seule chose qui compte vraiment : vous ! Ty Meno travaille avec des particuliers, essentiellement sur des projets de rénovation d’habitat, et des professionnels, institutionnels ou privés. Notre micro­structure nous autorise souplesse et réactivité, ce que nous ne sommes visiblement pas les seuls à apprécier ! Selon les projets, nous mobilisons des équipes pluridisciplinaires, précisément compétentes sur les domaines qui vous (et nous) intéressent. Ah oui, au fait : «ty meno», ça veut dire «la maison aux idées» en breton.