Bandapar Architecture se compose de quatre architectes :

Emilie Dartois, Géraldine Faureau, Gulschan Göthel et David Vernet. Ayant étudié et exercé en France, en Europe et en Asie, ils décident de s’associer, en créant un premier bureau à Paris en 2009, puis à Bordeaux en 2012. Leur approche de l’architecture se nourrit des disciplines qu’ils exercent en parallèle : photographie, médiation artistique, critique, édition, politiques architecturales et urbaines. Pour être pertinente, une construction doit répondre aux enjeux qui l’entourent, proches comme lointains, qu’ils soient d’ordre social, géographique, économique, culturel, constructif, programmatique ou écologique. Faire appel au bon sens, réétudier les pratiques traditionnelles à l’aune des nouveaux modes constructifs ou de vie, c’est trouver le point d’équilibre entre ces différentes données afin d’intégrer le bâtiment au mieux dans son contexte, son climat et sa culture. Bandapar développe des équipements publics, des rénovations et des logements individuels. Son but est à la fois de concevoir des architectures justes, confortables et agréables, et de questionner les évolutions actuelles de façon critique et ludique.